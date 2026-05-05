Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Der SMI entwickelte sich am dritten Tag der Woche positiv.

Am Mittwoch bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 1,49 Prozent fester bei 14.117,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,626 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.906,33 Zählern und damit 0,031 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13.910,70 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.906,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.142,38 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 13.503,21 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Wert von 12.515,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SMI auf 11.988,92 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,57 Prozent nach oben. Bei 14.142,38 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 4,42 Prozent auf 3.423,00 CHF), Richemont (+ 4,01 Prozent auf 185,50 CHF), Alcon (+ 3,94 Prozent auf 55,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,51 Prozent auf 190,40 CHF) und Nestlé (+ 3,33 Prozent auf 82,89 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Holcim (-1,58 Prozent auf 74,64 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 40,36 CHF), Logitech (-1,04 Prozent auf 83,94 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 649,00 CHF) und Swiss Life (-0,61 Prozent auf 880,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.405.788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,928 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net