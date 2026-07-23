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Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der SMI befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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Nestlé SA (Nestle)
86.74 EUR 1.44 EUR 1.69 %
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Novartis AG
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Partners Group AG
727.60 EUR 1.40 EUR 0.19 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.30 EUR 5.00 EUR 1.32 %
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Swiss Re AG
143.25 EUR 2.90 EUR 2.07 %
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Indizes
SMI
14,327.20 CHF 112.25 CHF 0.79 %
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Am Freitag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,79 Prozent stärker bei 14.327,20 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,665 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,209 Prozent fester bei 14.244,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.214,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14.362,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.242,94 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,551 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.117,75 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Wert von 13.169,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der SMI einen Stand von 12.045,78 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,15 Prozent zu Buche. Bei 14.464,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,96 CHF), Alcon (+ 1,90 Prozent auf 55,74 CHF), Nestlé (+ 1,74 Prozent auf 80,67 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 355,10 CHF) und Amrize (+ 1,59 Prozent auf 40,24 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), Swisscom (-0,40 Prozent auf 622,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,10 Prozent auf 204,60 CHF), UBS (+ 0,17 Prozent auf 42,31 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,18 Prozent auf 80,00 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.501.441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 284,369 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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15:21 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets