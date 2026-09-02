Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester
Der SMI befand sich am Abend im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Der SMI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,22 Prozent stärker bei 14.394,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,645 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 14.356,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14.362,97 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.321,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.446,74 Punkten erreichte.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,105 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 14.371,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der SMI bei 12.200,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,29 Prozent auf 81,72 CHF), Givaudan (+ 2,40 Prozent auf 3.282,00 CHF), Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF), Swiss Life (+ 1,99 Prozent auf 932,00 CHF) und Partners Group (+ 1,87 Prozent auf 685,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Alcon (-2,29 Prozent auf 58,00 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 77,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,31 Prozent auf 77,22 CHF) und Geberit (-0,28 Prozent auf 564,40 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6.014.914 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick
Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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