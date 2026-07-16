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SMI-Performance im Blick

Freundlicher Handel: SMI schließt im Plus

Freundlicher Handel: SMI schließt im Plus

Für den SMI ging es am Freitagabend aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.18 EUR -1.62 EUR -1.87 %
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Amrize
44.28 EUR 0.48 EUR 1.10 %
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Logitech S.A.
91.28 EUR 3.76 EUR 4.30 %
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Lonza AG (N)
618.40 EUR -5.40 EUR -0.87 %
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Novartis AG
135.26 EUR 2.48 EUR 1.87 %
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Partners Group AG
724.00 EUR -9.00 EUR -1.23 %
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Richemont
210.40 EUR -2.10 EUR -0.99 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
362.85 EUR 6.10 EUR 1.71 %
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Sika AG
171.20 EUR -2.50 EUR -1.44 %
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Swiss Re AG
148.45 EUR 3.00 EUR 2.06 %
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Swisscom AG
670.00 EUR -10.00 EUR -1.47 %
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UBS
45.57 EUR -1.34 EUR -2.86 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
673.40 EUR 15.60 EUR 2.37 %
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Indizes
SMI
14,343.70 CHF 76.51 CHF 0.54 %
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Im SMI ging es im SIX-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent aufwärts auf 14.343,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,134 Prozent auf 14.286,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14.267,19 Punkten am Vortag.

Bei 14.354,98 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14.248,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,694 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Stand von 13.815,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13.426,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.961,87 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.464,53 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,44 Prozent auf 83,04 CHF), Swiss Re (+ 1,80 Prozent auf 138,30 CHF), Zurich Insurance (+ 1,79 Prozent auf 624,40 CHF), Swisscom (+ 1,44 Prozent auf 634,00 CHF) und Novartis (+ 1,41 Prozent auf 125,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen UBS (-1,89 Prozent auf 42,54 CHF), Richemont (-1,62 Prozent auf 194,20 CHF), Lonza (-1,29 Prozent auf 567,80 CHF), Amrize (-1,11 Prozent auf 41,02 CHF) und Sika (-0,88 Prozent auf 158,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.948.502 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 283,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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12:31 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research