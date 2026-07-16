Freundlicher Handel: SMI schließt im Plus
Für den SMI ging es am Freitagabend aufwärts.
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Im SMI ging es im SIX-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent aufwärts auf 14.343,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,671 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,134 Prozent auf 14.286,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14.267,19 Punkten am Vortag.
Bei 14.354,98 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14.248,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,694 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Stand von 13.815,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13.426,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.961,87 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.464,53 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,44 Prozent auf 83,04 CHF), Swiss Re (+ 1,80 Prozent auf 138,30 CHF), Zurich Insurance (+ 1,79 Prozent auf 624,40 CHF), Swisscom (+ 1,44 Prozent auf 634,00 CHF) und Novartis (+ 1,41 Prozent auf 125,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen UBS (-1,89 Prozent auf 42,54 CHF), Richemont (-1,62 Prozent auf 194,20 CHF), Lonza (-1,29 Prozent auf 567,80 CHF), Amrize (-1,11 Prozent auf 41,02 CHF) und Sika (-0,88 Prozent auf 158,40 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.948.502 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 283,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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