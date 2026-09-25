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SMI-Performance

Freundlicher Handel: SMI schließt im Plus

Freundlicher Handel: SMI schließt im Plus

Mit dem SMI ging es letztendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.62 EUR 0.08 EUR 0.09 %
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Holcim AG
71.52 EUR 0.52 EUR 0.73 %
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Logitech S.A.
87.74 EUR -3.90 EUR -4.26 %
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Lonza AG (N)
597.40 EUR 3.00 EUR 0.50 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.68 EUR -0.77 EUR -0.93 %
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Partners Group AG
637.00 EUR 1.40 EUR 0.22 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
381.80 EUR -9.30 EUR -2.38 %
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Swiss Life AG (N)
962.80 EUR 4.20 EUR 0.44 %
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Swiss Re AG
151.65 EUR 1.65 EUR 1.1 %
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UBS
42.64 EUR -0.08 EUR -0.19 %
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Indizes
SMI
13,945.71 CHF 39.89 CHF 0.29 %
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Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Plus von 0,29 Prozent auf 13.945,71 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,535 Prozent auf 13.980,23 Punkte an der Kurstafel, nach 13.905,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.924,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.029,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,534 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14.525,29 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 14.231,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der SMI noch bei 11.875,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 601,00 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,00 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 67,26 CHF) und Swiss Life (+ 1,40 Prozent auf 915,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF), Roche (-0,85 Prozent auf 360,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 80,18 CHF), Swiss Re (-0,32 Prozent auf 141,65 CHF) und Lonza (-0,14 Prozent auf 569,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 6.392.409 Aktien gehandelt. Mit 306,046 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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