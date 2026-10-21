Freundlicher Handel: SMI schlussendlich im Aufwind

SMI aktuell

21.10.26 17:57 Uhr

Der SMI machte am Abend Gewinne.

Schlussendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,51 Prozent stärker bei 14.552,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,651 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,051 Prozent schwächer bei 14.471,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.478,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.428,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.552,39 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,57 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13.956,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.298,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12.622,70 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,85 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1,76 Prozent auf 78,48 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 90,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,24 Prozent auf 71,84 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 39,54 CHF) und Swiss Life (+ 0,99 Prozent auf 938,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Galderma (-0,43 Prozent auf 174,25 CHF), Richemont (-0,23 Prozent auf 175,60 CHF), Lonza (-0,22 Prozent auf 623,60 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 611,00 CHF) und Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3.962,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.365.709 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 326,511 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net