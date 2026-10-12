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SMI-Performance im Blick

Freundlicher Handel: SMI schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: SMI schlussendlich im Plus

So performte der SMI zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.96 EUR 1.86 EUR 2.21 %
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Amrize
32.17 EUR -0.27 EUR -0.83 %
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Galderma
178.00 EUR 2.00 EUR 1.14 %
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Geberit AG (N)
568.40 EUR 4.00 EUR 0.71 %
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Givaudan AG
3,706.00 EUR 32.00 EUR 0.87 %
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Holcim AG
67.98 EUR -0.40 EUR -0.58 %
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Lonza AG (N)
617.40 EUR 5.40 EUR 0.88 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.89 EUR 0.18 EUR 0.22 %
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Partners Group AG
642.60 EUR 1.60 EUR 0.25 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.70 EUR 2.35 EUR 0.61 %
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Sandoz
75.56 EUR -0.04 EUR -0.05 %
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Swiss Re AG
155.10 EUR 0.15 EUR 0.10 %
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UBS
42.56 EUR 0.53 EUR 1.26 %
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Indizes
SMI
13,863.69 CHF 76.29 CHF 0.55 %
News | Analysen

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,55 Prozent stärker bei 13.863,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,583 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,435 Prozent auf 13.847,40 Punkte an der Kurstafel, nach 13.787,40 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.817,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13.895,90 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 13.775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 14.235,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.481,41 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,65 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Galderma (+ 1,94 Prozent auf 168,15 CHF), Sandoz (+ 1,86 Prozent auf 71,02 CHF), Givaudan (+ 1,40 Prozent auf 3.488,00 CHF), Amrize (+ 1,33 Prozent auf 30,47 CHF) und Holcim (+ 1,20 Prozent auf 64,26 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (+ 0,28 Prozent auf 40,01 CHF), Lonza (+ 0,31 Prozent auf 574,00 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 530,80 CHF), Nestlé (+ 0,45 Prozent auf 76,38 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 80,02 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.279.954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 305,902 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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