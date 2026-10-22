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SMI-Entwicklung

Freundlicher Handel: SMI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Freundlicher Handel: SMI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Der SMI ging stabil aus dem Donnerstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.60 EUR -1.00 EUR -1.29 %
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Alcon AG
60.72 EUR 1.00 EUR 1.67 %
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Galderma
192.00 EUR 5.00 EUR 2.67 %
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Holcim AG
69.30 EUR -0.60 EUR -0.86 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.93 EUR 2.49 EUR 2.78 %
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Novartis AG
138.84 EUR 0.96 EUR 0.70 %
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Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Richemont
187.50 EUR -2.60 EUR -1.37 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.20 EUR 1.20 EUR 0.29 %
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Sika AG
197.95 EUR -2.05 EUR -1.02 %
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Swiss Re AG
165.65 EUR 2.40 EUR 1.47 %
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UBS
41.88 EUR -0.38 EUR -0.90 %
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Indizes
SMI
14,557.91 CHF 5.52 CHF 0.04 %
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Am Donnerstag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 14.557,91 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,105 Prozent tiefer bei 14.537,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14.552,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.590,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.479,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,61 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13.953,39 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 14.315,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der SMI bei 12.614,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,89 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Galderma (+ 7,14 Prozent auf 186,70 CHF), Alcon (+ 3,43 Prozent auf 57,84 CHF), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 128,88 CHF), Swiss Re (+ 1,08 Prozent auf 154,35 CHF) und Nestlé (+ 1,08 Prozent auf 84,37 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 68,92 CHF), UBS (-2,91 Prozent auf 38,39 CHF), Holcim (-2,15 Prozent auf 63,60 CHF), Richemont (-1,79 Prozent auf 172,45 CHF) und Sika (-0,65 Prozent auf 184,50 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4.745.005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,51 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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14:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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