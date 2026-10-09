Freundlicher Handel: SMI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

SMI-Entwicklung

09.10.26 09:27 Uhr

Der SMI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,96 Prozent stärker bei 13.768,19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,09 Prozent höher bei 13.785,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.637,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.790,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.762,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,572 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13.804,70 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 14.215,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der SMI bei 12.609,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,93 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 1,97 Prozent auf 30,56 CHF), Sika (+ 1,84 Prozent auf 174,00 CHF), Lonza (+ 1,67 Prozent auf 572,80 CHF), Holcim (+ 1,53 Prozent auf 63,80 CHF) und Partners Group (+ 1,39 Prozent auf 597,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Galderma (-0,31 Prozent auf 162,30 CHF), Sandoz (+ 0,17 Prozent auf 69,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,56 Prozent auf 79,24 CHF), Swiss Life (+ 0,70 Prozent auf 887,60 CHF) und Nestlé (+ 0,71 Prozent auf 76,54 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 237.767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,78 Prozent.

Redaktion finanzen.net