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SMI-Entwicklung

Freundlicher Handel: SMI zum Start mit Kursplus

Freundlicher Handel: SMI zum Start mit Kursplus

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.72 EUR -4.08 EUR -5.11 %
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Alcon AG
58.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Holcim AG
69.30 EUR 0.46 EUR 0.67 %
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Logitech S.A.
93.84 EUR -0.92 EUR -0.97 %
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Lonza AG (N)
657.60 EUR 1.20 EUR 0.18 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.85 EUR 1.08 EUR 1.22 %
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Novartis AG
133.02 EUR -0.94 EUR -0.70 %
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Partners Group AG
657.20 EUR -4.20 EUR -0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
407.10 EUR -1.30 EUR -0.32 %
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Sika AG
195.35 EUR -0.55 EUR -0.28 %
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Swiss Re AG
162.60 EUR 1.75 EUR 1.09 %
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UBS
41.85 EUR -0.15 EUR -0.36 %
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Indizes
SMI
14,358.38 CHF -10.40 CHF -0.07 %
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Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 14.371,26 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,653 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 14.367,43 Punkte an der Kurstafel, nach 14.368,78 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14.366,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.391,54 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 13.786,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14.254,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.635,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Roche (+ 1,05 Prozent auf 384,10 CHF), Novartis (+ 0,85 Prozent auf 125,26 CHF), Logitech (+ 0,66 Prozent auf 88,98 CHF) und Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 83,04 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 71,06 CHF), UBS (-0,38 Prozent auf 38,93 CHF), Sika (-0,38 Prozent auf 182,60 CHF), Lonza (-0,36 Prozent auf 611,00 CHF) und Holcim (-0,28 Prozent auf 64,54 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 406.056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 325,386 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,78 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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