Freundlicher Handel: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag

ATX im Blick

13.10.26 12:26 Uhr

So bewegt sich der ATX am Mittag.

Am Dienstag verbucht der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 6.647,96 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 185,670 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,155 Prozent auf 6.599,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6.609,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.660,58 Punkte, das Tagestief hingegen 6.593,00 Zähler.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX auf 6.885,23 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der ATX bei 6.464,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4.729,38 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,22 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 171,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 111,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR) und PORR (+ 1,32 Prozent auf 30,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-4,93 Prozent auf 10,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 210,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,00 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 82,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144.424 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net