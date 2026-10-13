DAX 25.349 +0,3%ESt50 6.193 -0,1%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,09 +0,7%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.343 +1,5%Euro 1,1190 +0,3%Öl 104,6 -1,9%Gold 4.184 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX im Blick

Freundlicher Handel: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag

Freundlicher Handel: So bewegt sich der ATX am Dienstagmittag

So bewegt sich der ATX am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.10 EUR 0.40 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
210.00 EUR -9.00 EUR -4.11 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
171.20 EUR 3.80 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
20.75 EUR -0.45 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
109.90 EUR -0.90 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.50 EUR 0.45 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
11.30 EUR -0.08 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.55 EUR 0.20 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.75 EUR -0.10 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
30.30 EUR -0.10 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
102.60 EUR -0.80 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
44.14 EUR 0.10 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,623.76 EUR 14.00 EUR 0.21 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 6.647,96 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 185,670 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,155 Prozent auf 6.599,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6.609,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.660,58 Punkte, das Tagestief hingegen 6.593,00 Zähler.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX auf 6.885,23 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der ATX bei 6.464,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4.729,38 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,22 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 171,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 111,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR) und PORR (+ 1,32 Prozent auf 30,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-4,93 Prozent auf 10,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 210,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,00 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 82,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144.424 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.