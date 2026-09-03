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Kursentwicklung

Freundlicher Handel: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Freundlicher Handel: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Admiral Group PLC
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Babcock International
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HSBC Holdings plc
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Lloyds Banking Group
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Sage PLC
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Standard Life PLC Registered Shs
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Indizes
FTSE 100
10,846.34 GBP 15.25 GBP 0.14 %
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Am Montag erhöht sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,16 Prozent auf 10.848,26 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,223 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.830,97 Punkten, nach 10.831,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.794,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.868,27 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10.901,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.368,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.208,21 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,02 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Standard Life (+ 2,20 Prozent auf 9,53 GBP), BP (+ 1,99 Prozent auf 5,50 GBP), Admiral Group (+ 1,94 Prozent auf 38,90 GBP), Diploma (+ 1,83 Prozent auf 72,51 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,75 Prozent auf 34,97 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-2,54 Prozent auf 30,66 GBP), Entain (-2,23 Prozent auf 5,16 GBP), RELX (-2,18 Prozent auf 25,63 GBP), Sage (-2,14 Prozent auf 10,29 GBP) und Diageo (-1,48 Prozent auf 16,33 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 18.291.443 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 315,858 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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