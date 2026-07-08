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MDAX-Performance im Blick

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittag

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittag

So bewegt sich der MDAX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8.88 EUR 0.02 EUR 0.28 %
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Elmos Semiconductor
167.60 EUR 6.80 EUR 4.23 %
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freenet AG
23.32 EUR -0.14 EUR -0.60 %
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HENSOLDT
74.72 EUR -4.18 EUR -5.30 %
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JENOPTIK AG
40.12 EUR 1.48 EUR 3.83 %
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Nordex AG
42.84 EUR 1.74 EUR 4.23 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.31 EUR 0.10 EUR 0.22 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.17 EUR -0.46 EUR -1.66 %
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RENK
43.86 EUR -2.04 EUR -4.45 %
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Siltronic AG
90.50 EUR 9.60 EUR 11.87 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
78.95 EUR 3.10 EUR 4.09 %
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thyssenkrupp AG
11.54 EUR -0.02 EUR -0.17 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
86.80 EUR -3.10 EUR -3.45 %
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TUI AG
6.93 EUR -0.13 EUR -1.79 %
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Indizes
MDAX
31,665.54 EUR 149.19 EUR 0.47 %
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Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent fester bei 31.674,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,560 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,849 Prozent auf 31.784,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31.516,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.617,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.007,56 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 4,16 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 09.06.2026, mit 31.642,54 Punkten bewertet. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 30.052,36 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 31.536,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,24 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 13,60 Prozent auf 91,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,64 Prozent auf 168,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,50) Prozent auf 80,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,38 Prozent auf 40,38 EUR) und Nordex (+ 5,18 Prozent auf 42,62 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HENSOLDT (-5,39 Prozent auf 74,44 EUR), RENK (-4,48 Prozent auf 43,72 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,36 Prozent auf 86,70 EUR), TUI (-1,53 Prozent auf 6,94 EUR) und Porsche vz (-1,52 Prozent auf 45,43 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1.330.340 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41,592 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,58 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research