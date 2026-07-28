Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittwochmittag

Index-Bewegung

29.07.26 12:25 Uhr

Das macht der SDAX am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 1,09 Prozent höher bei 18.551,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,633 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,208 Prozent fester bei 18.390,70 Punkten, nach 18.352,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18.565,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.390,70 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17.927,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 17.641,57 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17.777,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,89 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Shelly (+ 12,22 Prozent auf 65,20 EUR), SMA Solar (+ 9,97 Prozent auf 54,70 EUR), Stabilus SE (+ 6,37 Prozent auf 14,36 EUR), Ströer SE (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR) und MLP SE (+ 5,35 Prozent auf 7,88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Medios (-11,11 Prozent auf 10,88 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,27 Prozent auf 53,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,79 Prozent auf 66,25 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 32,52 EUR) und MBB SE (-1,46 Prozent auf 188,60 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.340.794 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 3,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net