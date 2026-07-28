DAX 25.441 -0,1%ESt50 6.261 -0,4%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,48 -0,2%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.638 +1,0%Euro 1,1390 -0,0%Öl 88,3 +5,0%Gold 4.027 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittwochmittag

Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittwochmittag

Das macht der SDAX am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20.45 EUR 0.25 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
52.00 EUR -3.20 EUR -5.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FRIEDRICH VORWERK
67.10 EUR -2.95 EUR -4.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
71.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MBB SE
189.00 EUR -3.80 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Medios AG
10.94 EUR -0.64 EUR -5.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MLP SE
7.32 EUR -0.11 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mutares
26.45 EUR -0.70 EUR -2.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
32.88 EUR -0.12 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shelly
64.60 EUR 7.80 EUR 13.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
54.30 EUR 3.40 EUR 6.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Stabilus SE
14.50 EUR 0.74 EUR 5.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
39.50 EUR 2.50 EUR 6.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
6.66 EUR 0.36 EUR 5.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,573.32 EUR 220.77 EUR 1.2 %
News | Analysen

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 1,09 Prozent höher bei 18.551,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,633 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,208 Prozent fester bei 18.390,70 Punkten, nach 18.352,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18.565,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.390,70 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17.927,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 17.641,57 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17.777,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,89 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Shelly (+ 12,22 Prozent auf 65,20 EUR), SMA Solar (+ 9,97 Prozent auf 54,70 EUR), Stabilus SE (+ 6,37 Prozent auf 14,36 EUR), Ströer SE (+ 6,13 Prozent auf 39,84 EUR) und MLP SE (+ 5,35 Prozent auf 7,88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Medios (-11,11 Prozent auf 10,88 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,27 Prozent auf 53,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,79 Prozent auf 66,25 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 32,52 EUR) und MBB SE (-1,46 Prozent auf 188,60 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.340.794 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 3,583 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle TeamViewer Aktie News

Werbung

TeamViewer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG