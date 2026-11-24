SPI-Kursverlauf

Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,01 Prozent fester bei 20.718,72 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,603 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,237 Prozent fester bei 20.765,20 Punkten, nach 20.716,03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 20.765,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.652,84 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SPI bei 20.387,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der SPI bei 20.311,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der SPI auf 17.386,54 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,58 Prozent aufwärts. 21.440,74 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Molecular Partners (+ 14,69 Prozent auf 2,42 CHF), GAM (+ 5,69 Prozent auf 0,05 CHF), WISeQey (+ 4,22) Prozent auf 5,19 USD), MCH (+ 4,10 Prozent auf 6,60 CHF) und Idorsia (+ 4,07 Prozent auf 3,79 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen DocMorris (-8,05 Prozent auf 16,80 CHF), ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 1,19 CHF), ams-OSRAM (-6,56 Prozent auf 12,67 CHF), Comet (-4,64 Prozent auf 283,60 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1.943.992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 348,700 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net