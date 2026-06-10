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Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

11.06.26 20:02 Uhr
Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gewinnt aktuell an Fahrt.

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Adobe Inc.
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2,62 USD 0,25 USD 10,55%
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Intel Corp.
99,17 EUR 6,41 EUR 6,91%
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InterDigital IncShs
232,00 EUR 14,00 EUR 6,42%
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NVIDIA Corp.
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Oracle Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.573,5 PKT 404,0 PKT 1,60%
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Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,77 Prozent fester bei 25.615,76 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25.309,78 Zählern und damit 0,557 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.169,50 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.109,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25.677,18 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.274,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.716,13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Wert von 19.615,88 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Hooker Furniture (+ 21,41 Prozent auf 14,97 USD), Americas Car-Mart (+ 14,77 Prozent auf 2,72 USD), Amtech Systems (+ 12,58 Prozent auf 21,74 USD), InterDigital (+ 12,20 Prozent auf 284,89 USD) und Astronics (+ 12,04 Prozent auf 92,25 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Oracle (-11,42 Prozent auf 178,27 USD), Donegal Group B (-9,60 Prozent auf 16,67 USD), Ballard Power (-5,02 Prozent auf 4,16 USD), Adobe (-3,70 Prozent auf 224,75 USD) und Dorel Industries (-3,48 Prozent auf 1,11 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.810.141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,365 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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