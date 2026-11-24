Dow Jones im Fokus

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,64 Prozent fester bei 49.910,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 23,311 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,717 Prozent schwächer bei 49.239,91 Punkten, nach 49.595,31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.294,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 50.075,12 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52.215,16 Punkte. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 53.417,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46.448,27 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,16 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 6,37 Prozent auf 35,91 USD), Amgen (+ 4,99 Prozent auf 471,44 USD), Merck (+ 4,29 Prozent auf 141,28 USD), Salesforce (+ 4,19 Prozent auf 193,23 USD) und UnitedHealth (+ 2,76 Prozent auf 345,35 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-6,71 Prozent auf 153,97 USD), Cisco (-2,76 Prozent auf 94,13 USD), Goldman Sachs (-2,07 Prozent auf 806,56 USD), Amazon (-1,30 Prozent auf 252,07 USD) und Caterpillar (-1,21 Prozent auf 540,41 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 43.130.303 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net