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SLI im Fokus

Freundlicher Handel: So performt der SLI aktuell

Freundlicher Handel: So performt der SLI aktuell

Der SLI zeigt sich aktuell kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
59.44 EUR 1.18 EUR 2.03 %
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Galderma
183.00 EUR -4.00 EUR -2.14 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
227.90 EUR 6.90 EUR 3.12 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
10,200.00 EUR 200.00 EUR 2.0 %
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Partners Group AG
737.40 EUR 9.20 EUR 1.26 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
361.95 EUR -3.85 EUR -1.05 %
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Sandoz
71.50 EUR -1.76 EUR -2.40 %
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Sika AG
173.65 EUR -1.60 EUR -0.91 %
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Swiss Re AG
142.55 EUR 1.25 EUR 0.88 %
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Swisscom AG
675.00 EUR 15.00 EUR 2.27 %
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UBS
45.56 EUR -0.20 EUR -0.44 %
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VAT
719.60 EUR -15.60 EUR -2.12 %
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Indizes
SLI
2,288.81 CHF 5.53 CHF 0.24 %
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Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,05 Prozent auf 2.284,38 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 2.282,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2.283,28 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.277,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.284,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.187,02 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 2.108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 1.973,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,20 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.321,54 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,07 Prozent auf 699,60 CHF), Lindt (+ 2,05 Prozent auf 9.440,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,95 Prozent auf 209,50 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 55,48 CHF) und Swisscom (+ 1,70 Prozent auf 629,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-1,83 Prozent auf 66,54 CHF), VAT (-1,56 Prozent auf 670,00 CHF), Galderma (-1,16 Prozent auf 170,85 CHF), Roche (-0,92 Prozent auf 333,50 CHF) und Sika (-0,89 Prozent auf 161,30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.055.741 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 290,146 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG