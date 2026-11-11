Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Index im Fokus

11.11.26 15:57 Uhr

STOXX 50-Handel aktuell.

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent höher bei 5.481,79 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.467,78 Zählern und damit 0,070 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.463,95 Punkte).

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.467,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.513,60 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.305,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.548,17 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 4.846,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,58 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7,96 Prozent auf 129,38 EUR), BP (+ 2,19 Prozent auf 5,64 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,03 Prozent auf 70,38 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,14 Prozent auf 36,66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,09 Prozent auf 94,96 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-5,31 Prozent auf 808,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 6,29 EUR), GSK (-1,04 Prozent auf 18,97 GBP), Enel (-0,92 Prozent auf 9,77 EUR) und Rolls-Royce (-0,90 Prozent auf 13,19 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7.992.311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net