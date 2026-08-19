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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel: So steht der ATX am Donnerstagmittag

Freundlicher Handel: So steht der ATX am Donnerstagmittag

Am Mittag agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
155.80 EUR 6.20 EUR 4.14 %
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CA Immobilien
23.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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Erste Group Bank AG
120.10 EUR 0.30 EUR 0.25 %
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OMV AG
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Österreichische Post AG
30.75 EUR 0.20 EUR 0.65 %
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Palfinger AG
29.75 EUR -0.20 EUR -0.67 %
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Raiffeisen
60.25 EUR -0.95 EUR -1.55 %
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Schoeller-Bleckmann
29.35 EUR -0.60 EUR -2.00 %
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UNIQA Insurance AG
17.96 EUR -0.10 EUR -0.55 %
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Vienna Insurance
68.80 EUR -1.20 EUR -1.71 %
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voestalpine AG
44.78 EUR 0.44 EUR 0.99 %
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Indizes
ATX
6,591.99 EUR -0.92 EUR -0.01 %
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Am Donnerstag springt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,02 Prozent auf 6.594,13 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186,382 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,041 Prozent höher bei 6.595,59 Punkten, nach 6.592,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.582,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.615,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2,07 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.396,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der ATX bei 5.904,09 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 4.808,39 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 23,21 Prozent zu Buche. Bei 6.780,42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,38 Prozent auf 29,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,84 Prozent auf 120,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-1,93 Prozent auf 43,80 EUR), Vienna Insurance (-0,86 Prozent auf 69,20 EUR), Palfinger (-0,84 Prozent auf 29,65 EUR) und AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 148,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 203.001 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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