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NASDAQ-Handel im Blick

Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochmittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
96.00 EUR -3.50 EUR -3.52 %
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AmeriServ Financial Inc.
5.03 USD 0.07 USD 1.41 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Daktronics Inc.
16.50 EUR -0.20 EUR -1.20 %
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DENTSPLY SIRONA Inc
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Donegal Group Inc. (B)
23.11 USD -1.63 USD -6.59 %
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Elron Electronic Industries Ltd.
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Geron Corp.
1.35 EUR 0.08 EUR 6.48 %
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NVIDIA Corp.
193.56 EUR 5.76 EUR 3.07 %
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Resources Connection Inc.
3.52 EUR -0.02 EUR -0.56 %
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SIGA Technologies Inc.
3.20 USD -0.04 USD -1.08 %
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SMC Corp.
357.00 EUR -18.40 EUR -4.90 %
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United Therapeutics Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,217.83 USD 118.05 USD 0.45 %
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Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,37 Prozent auf 26.195,86 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,022 Prozent auf 26.094,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26.099,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.062,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.245,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,617 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.373,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 27.093,90 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 21.279,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,74 Prozent zu Buche. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Daktronics (+ 8,88 Prozent auf 21,08 USD), Geron (+ 8,45 Prozent auf 1,61 USD), Cogent Communications (+ 6,10 Prozent auf 9,56 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6,04 Prozent auf 11,41 USD) und Resources Connection (+ 5,56 Prozent auf 4,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-6,60 Prozent auf 416,73 USD), AmeriServ Financial (-6,25 Prozent auf 4,65 USD), United Therapeutics (-5,26 Prozent auf 485,71 USD) und Donegal Group B (-5,17 Prozent auf 23,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12.940.288 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,598 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 18,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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