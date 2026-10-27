Freundlicher Handel: So steht der STOXX 50 am Mittag

STOXX 50-Performance im Blick

27.10.26 12:25 Uhr

Derzeit halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,08 Prozent auf 5.358,20 Punkte nach oben. Zuvor eröffnete der Index bei 5.350,88 Zählern und damit 0,060 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.354,07 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.326,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5.360,79 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der STOXX 50 5.353,40 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 5.420,84 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 27.10.2025, mit 4.800,45 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,09 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 127,42 EUR), Rio Tinto (+ 1,73 Prozent auf 63,51 GBP), Novartis (+ 1,63 Prozent auf 129,56 CHF), Rolls-Royce (+ 1,47 Prozent auf 12,53 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,41 Prozent auf 70,66 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-6,43 Prozent auf 12,78 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 5,91 EUR), Rheinmetall (-1,45 Prozent auf 1.019,20 EUR), BP (-1,28 Prozent auf 6,23 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,14 Prozent auf 39,54 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8.794.359 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 551,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net