Freundlicher Handel: SPI am Dienstagmittag im Aufwind

Marktbericht

25.08.26 12:25 Uhr

Der SPI steigt am zweiten Tag der Woche.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0,28 Prozent aufwärts auf 20.367,80 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,092 Prozent fester bei 20.330,34 Punkten in den Handel, nach 20.311,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 20.376,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.319,29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 20.069,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.052,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16.966,59 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,65 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 9,57 Prozent auf 31,50 CHF), ams-OSRAM (+ 6,54 Prozent auf 17,59 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,38 Prozent auf 6,34 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 6,31 Prozent auf 32,00 CHF) und TX Group (+ 6,09 Prozent auf 156,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Orior (-9,63 Prozent auf 14,64 CHF), Curatis (-5,53 Prozent auf 18,80 CHF), Leonteq (-4,16 Prozent auf 20,75 CHF), EvoNext (-4,08 Prozent auf 2,35 CHF) und SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 1,03 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Addex Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1.261.805 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 322,426 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net