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Kursentwicklung

Freundlicher Handel: SPI beginnt Dienstagshandel im Plus

19.05.26 09:27 Uhr
Freundlicher Handel: SPI beginnt Dienstagshandel im Plus | finanzen.net

Der SPI bleibt auch am Dienstagmorgen auf Erholungskurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
37,00 CHF -3,00 CHF -7,50%
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ASMALLWORLD AG
0,58 CHF -0,03 CHF -4,13%
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BVZ AG
1.390,00 CHF -90,00 CHF -6,08%
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Curatis AG
22,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
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EvoNext Holdings AG
1,34 CHF 0,00 CHF 0,00%
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GAM AG
0,07 CHF -0,00 CHF -0,27%
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Leclanche (Leclanché SA)
0,09 CHF 0,00 CHF 4,83%
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MindMaze Therapeutics
0,39 CHF -0,00 CHF -0,64%
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Montana Aerospace
22,70 CHF 0,70 CHF 3,18%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
333,40 CHF 4,00 CHF 1,21%
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SHL Telemedicine
0,90 CHF -0,07 CHF -7,22%
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TX Group
126,60 CHF 2,60 CHF 2,10%
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UBS
36,57 CHF 0,31 CHF 0,85%
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Indizes
SPI
18.862,7 PKT 146,1 PKT 0,78%
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Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,56 Prozent höher bei 18.820,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,374 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,351 Prozent auf 18.782,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18.716,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18.782,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.820,89 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 18.874,94 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 19.020,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der SPI 16.966,72 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.309,93 Punkten. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,83 Prozent auf 0,09 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,05 Prozent auf 0,41 CHF), Montana Aerospace (+ 2,50 Prozent auf 22,55 CHF), TX Group (+ 2,42 Prozent auf 127,00 CHF) und Medacta (+ 2,31 Prozent auf 141,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Adval Tech (-7,50 Prozent auf 37,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), BVZ (-6,08 Prozent auf 1.390,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,13 Prozent auf 0,58 CHF) und GAM (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 248.098 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,699 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
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22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
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