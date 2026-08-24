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SPI-Kursverlauf

Freundlicher Handel: SPI bewegt schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: SPI bewegt schlussendlich im Plus

Beim SPI standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioVersys
26.80 EUR 1.40 EUR 5.51 %
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Compagnie Financiere Tradition S.A.
280.00 EUR 2.00 EUR 0.72 %
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Curatis AG
20.40 EUR 0.60 EUR 3.03 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
13.10 EUR 2.20 EUR 20.18 %
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Flughafen Zürich AG
239.40 EUR 0.60 EUR 0.25 %
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Idorsia AG
6.06 EUR -0.02 EUR -0.33 %
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Logitech S.A.
84.22 EUR -0.90 EUR -1.06 %
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MindMaze Therapeutics
0.20 EUR 0.04 EUR 21.95 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
392.80 EUR -9.00 EUR -2.24 %
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Stadler Rail
32.48 EUR -1.04 EUR -3.10 %
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UBS
46.81 EUR 0.65 EUR 1.41 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
53.00 EUR 1.00 EUR 1.92 %
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Indizes
SPI
20,270.57 CHF 7.35 CHF 0.04 %
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Letztendlich schloss der SPI am Freitag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 20.270,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,525 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,373 Prozent auf 20.338,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20.263,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20.354,02 Punkte, das Tagestief hingegen 20.261,95 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,101 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20.401,08 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 19.084,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16.957,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,12 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell BioVersys (+ 8,50 Prozent auf 26,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,09 Prozent auf 0,19 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 6,78 Prozent auf 283,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,43 Prozent auf 53,00 CHF) und Curatis (+ 6,22 Prozent auf 20,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Flughafen Zürich (-7,71 Prozent auf 208,20 CHF), Idorsia (-7,22 Prozent auf 5,34 CHF), Stadler Rail (-3,63 Prozent auf 30,28 CHF), Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF) und Feintool International (-3,23 Prozent auf 12,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3.847.954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,908 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK

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