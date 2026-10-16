Freundlicher Handel: SPI fester

SPI im Fokus

16.10.26 12:25 Uhr

SPI-Handel heute.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,08 Prozent auf 20.259,42 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 20.251,16 Punkte an der Kurstafel, nach 20.243,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20.283,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20.215,75 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 3,35 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der SPI auf 19.557,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.068,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17.451,81 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,06 Prozent zu. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 7,89 Prozent auf 15,73 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 6,33 Prozent auf 141,20 CHF), SoftwareONE (+ 4,58 Prozent auf 9,59 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,66 Prozent auf 8,49 CHF) und TX Group (+ 3,06 Prozent auf 188,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), GAM (-5,14 Prozent auf 0,07 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF) und Feintool International (-4,78 Prozent auf 10,95 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.525.628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 324,347 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net