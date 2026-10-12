Freundlicher Handel: SPI mittags fester

SPI-Performance im Blick

12.10.26 12:25 Uhr

Das macht der SPI am Montag.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 19.587,86 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,446 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,305 Prozent auf 19.602,34 Punkte an der Kurstafel, nach 19.542,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 19.639,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.582,08 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.454,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 20.023,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.212,17 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,38 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit EvoNext (+ 10,50 Prozent auf 2,42 CHF), Idorsia (+ 4,19 Prozent auf 4,37 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,69 Prozent auf 7,87 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,64 Prozent auf 0,15 CHF) und Villars SA (+ 2,59 Prozent auf 595,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Curatis (-7,61 Prozent auf 18,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), Adecco SA (-5,45 Prozent auf 22,54 CHF), BioVersys (-5,28 Prozent auf 25,10 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,28 Prozent auf 5,38 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 638.376 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net