Freundlicher Handel: SPI verbucht am Dienstagmittag Gewinne

SIX-Handel im Fokus

Aktuell herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0,06 Prozent aufwärts auf 18.776,79 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,410 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,215 Prozent leichter bei 18.725,00 Punkten, nach 18.765,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.786,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.700,63 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.202,24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, stand der SPI bei 18.205,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, stand der SPI bei 15.705,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,93 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 23,04 Prozent auf 0,40 CHF), Evolva (+ 17,10 Prozent auf 1,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9,57 Prozent auf 6,30 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,29 Prozent auf 0,05 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,75 Prozent auf 4,15 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-9,38 Prozent auf 0,58 CHF), Adval Tech (-6,15 Prozent auf 33,60 CHF), lastminutecom (-3,88 Prozent auf 12,40 CHF), SHL Telemedicine (-3,67 Prozent auf 1,05 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (-3,40 Prozent auf 93,90 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.122.648 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net