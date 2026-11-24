SPI-Marktbericht

Der SPI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 20.750,51 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,603 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 20.765,20 Punkte an der Kurstafel, nach 20.716,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20.765,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.750,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 20.387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der SPI auf 20.311,68 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der SPI bei 17.386,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,75 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 6,92 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,36 Prozent auf 0,13 CHF), Molecular Partners (+ 3,79 Prozent auf 2,19 CHF), Ascom (+ 2,49 Prozent auf 5,35 CHF) und WISeQey (+ 2,15 Prozent auf 4,98 USD). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 1,20 CHF), SHL Telemedicine (-4,66 Prozent auf 0,98 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,44 Prozent auf 4,30 CHF), Schweiter Technologies (-3,55 Prozent auf 312,00 CHF) und Orell Fuessli (-3,10 Prozent auf 140,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 124.692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 348,700 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net