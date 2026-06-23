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SPI im Fokus

Freundlicher Handel: SPI zeigt sich zum Start fester

24.06.26 09:27 Uhr
Freundlicher Handel: SPI zeigt sich zum Start fester | finanzen.net

SPI-Handel am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Curatis AG
22,60 CHF -0,70 CHF -3,00%
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Edisun Power Europe AG
68,00 CHF 1,40 CHF 2,10%
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EvoNext Holdings AG
1,80 CHF 0,01 CHF 0,56%
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GAM AG
0,07 CHF 0,00 CHF 4,17%
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Highlight Event and Entertainment AG
5,30 CHF -0,90 CHF -14,52%
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Kudelski S.A. (I)
1,22 CHF -0,06 CHF -4,69%
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Medmix
8,70 CHF 0,44 CHF 5,33%
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PolyPeptide
40,15 CHF 0,60 CHF 1,52%
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Private Equity Holding AG
61,60 CHF -2,20 CHF -3,45%
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Richemont
183,60 CHF 5,25 CHF 2,94%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
332,20 CHF 1,20 CHF 0,36%
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Schlatter Industries AG
18,00 CHF -0,80 CHF -4,26%
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SHL Telemedicine
USD 0,00 USD 0,00%
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UBS
40,47 CHF -0,41 CHF -1,00%
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Indizes
SPI
19.688,8 PKT 60,1 PKT 0,31%
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Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent höher bei 19.675,05 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,427 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 19.643,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19.628,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19.643,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 19.675,05 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 19.052,12 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der SPI bei 17.471,08 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 16.572,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.675,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 4,17 Prozent auf 0,07 CHF), Medmix (+ 3,39 Prozent auf 8,54 CHF), Richemont (+ 2,27 Prozent auf 182,40 CHF), PolyPeptide (+ 2,15 Prozent auf 40,40 CHF) und Edisun Power Europe (+ 2,10 Prozent auf 68,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Kudelski (-4,69 Prozent auf 1,22 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Private Equity (-3,45 Prozent auf 61,60 CHF) und SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 0,88 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 145.771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 279,761 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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