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Marktbericht

Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Mittwochshandels fester

Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Mittwochshandels fester

Der SPI machte heute Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
19.90 EUR 1.25 EUR 6.70 %
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ASMALLWORLD AG
0.56 EUR 0.02 EUR 2.73 %
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Curatis AG
21.40 EUR -1.40 EUR -6.14 %
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EvoNext Holdings AG
2.32 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Idorsia AG
6.22 EUR 0.16 EUR 2.56 %
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lastminute.com N.V.
14.40 EUR 0.90 EUR 6.67 %
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Logitech S.A.
94.46 EUR 2.90 EUR 3.17 %
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MindMaze Therapeutics
0.23 EUR -0.01 EUR -2.56 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
394.00 EUR 6.20 EUR 1.60 %
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Romande Energie S.A.
55.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sandoz
73.84 EUR 6.10 EUR 9.01 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
15.10 EUR 0.08 EUR 0.53 %
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Schweizerische Nationalbank
3,340.00 EUR 140.00 EUR 4.38 %
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UBS
46.01 EUR -0.69 EUR -1.48 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,475.73 CHF 136.15 CHF 0.67 %
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Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX letztendlich 0,67 Prozent stärker bei 20.475,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,498 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,604 Prozent auf 20.462,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20.339,58 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.375,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20.489,60 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,28 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SPI bei 20.326,79 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 18.478,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.531,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,24 Prozent aufwärts. Bei 20.491,23 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10,02 Prozent auf 0,24 CHF), ams-OSRAM (+ 7,73 Prozent auf 18,54 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,26 Prozent auf 14,94 CHF), Sandoz (+ 6,04 Prozent auf 68,14 CHF) und Idorsia (+ 5,76 Prozent auf 6,06 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil lastminutecom (-6,67 Prozent auf 12,60 CHF), Romande Energie (-5,21 Prozent auf 49,10 CHF), ASMALLWORLD (-4,84 Prozent auf 0,59 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,56 Prozent auf 50,20 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-4,14 Prozent auf 3.010,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5.519.570 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,122 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.