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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit Gewinnen

Der SPI befand sich am Dienstagabend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 10.81 %
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ASMALLWORLD AG
1.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,240.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Bellevue AG
7.05 EUR -0.10 EUR -1.40 %
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BioVersys
25.20 EUR -0.60 EUR -2.33 %
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Curatis AG
18.70 EUR 0.80 EUR 4.47 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
16.00 EUR -1.06 EUR -6.21 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR -0.06 EUR -2.40 %
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INFICON HOLDING AG
190.00 EUR 13.00 EUR 7.34 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
21.88 EUR 0.58 EUR 2.72 %
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MCH
7.40 EUR 0.05 EUR 0.68 %
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Novartis AG
138.58 EUR 1.40 EUR 1.02 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
439.20 EUR 0.20 EUR 0.05 %
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SIG Group
15.94 EUR 1.19 EUR 8.07 %
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Xlife Sciences AG
8.95 EUR 1.80 EUR 25.17 %
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Indizes
SPI
20,599.98 CHF 94.07 CHF 0.46 %
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Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,46 Prozent stärker bei 20.599,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,567 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,002 Prozent höher bei 20.506,34 Punkten in den Handel, nach 20.505,91 Punkten am Vortag.

Bei 20.606,91 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20.455,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19.771,23 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 20.183,54 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 17.295,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12,92 Prozent. Bei 20.636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit SIG Group (+ 9,57 Prozent auf 15,00 CHF), Xlife Sciences (+ 8,51 Prozent auf 9,44 CHF), INFICON (+ 8,35) Prozent auf 184,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,03 Prozent auf 1,48 CHF) und DocMorris (+ 7,20 Prozent auf 15,94 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,24 Prozent auf 19,90 CHF), MCH (-4,64 Prozent auf 6,58 CHF), Curatis (-4,58 Prozent auf 16,65 CHF) und BioVersys (-3,67 Prozent auf 23,60 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3.607.587 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 347,351 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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