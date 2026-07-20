Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Der SPI machte schlussendlich Gewinne.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag ging es im SPI via SIX zum Handelsende um 0,31 Prozent auf 20.095,03 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,497 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,142 Prozent schwächer bei 20.004,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20.033,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.977,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.119,37 Zählern.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.475,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18.595,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der SPI bei 16.701,99 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,16 Prozent aufwärts. 20.370,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,94 Prozent auf 6,40 CHF), ams-OSRAM (+ 13,73 Prozent auf 17,06 CHF), BACHEM (+ 10,60 Prozent auf 77,70 CHF), Bossard (+ 9,36 Prozent auf 222,00 CHF) und Sensirion (+ 7,65 Prozent auf 76,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Swatch (I) (-8,20 Prozent auf 186,35 CHF), Swatch (N) (-7,58 Prozent auf 37,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,15 Prozent auf 244,00 CHF) und Xlife Sciences (-5,83 Prozent auf 16,95 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.754.030 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 292,099 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.