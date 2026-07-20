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SIX-Handel im Fokus

Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der SPI machte schlussendlich Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
18.45 EUR 2.25 EUR 13.89 %
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BACHEM HOLDING AG
76.20 EUR 0.35 EUR 0.46 %
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Bossard AG
232.00 EUR 12.00 EUR 5.45 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.55 EUR 0.65 EUR 11.02 %
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Curatis AG
24.60 EUR -0.20 EUR -0.81 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR 0.10 EUR 4.24 %
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Highlight Event and Entertainment AG
6.00 EUR 0.05 EUR 0.84 %
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Logitech S.A.
89.76 EUR 0.40 EUR 0.45 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
360.80 EUR -4.80 EUR -1.31 %
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Schindler AG NA
279.00 EUR -3.50 EUR -1.24 %
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Sensirion Holding AG
77.40 EUR 1.30 EUR 1.71 %
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Swatch (I)
210.80 EUR -10.70 EUR -4.83 %
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UBS
45.55 EUR -0.23 EUR -0.50 %
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Xlife Sciences AG
19.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,095.03 CHF 61.92 CHF 0.31 %
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Am Dienstag ging es im SPI via SIX zum Handelsende um 0,31 Prozent auf 20.095,03 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,497 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,142 Prozent schwächer bei 20.004,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20.033,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.977,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.119,37 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.475,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18.595,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der SPI bei 16.701,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,16 Prozent aufwärts. 20.370,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,94 Prozent auf 6,40 CHF), ams-OSRAM (+ 13,73 Prozent auf 17,06 CHF), BACHEM (+ 10,60 Prozent auf 77,70 CHF), Bossard (+ 9,36 Prozent auf 222,00 CHF) und Sensirion (+ 7,65 Prozent auf 76,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Swatch (I) (-8,20 Prozent auf 186,35 CHF), Swatch (N) (-7,58 Prozent auf 37,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,15 Prozent auf 244,00 CHF) und Xlife Sciences (-5,83 Prozent auf 16,95 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.754.030 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 292,099 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.