Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen

Marktbericht

20.10.26 17:57 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,63 Prozent auf 20.399,08 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,030 Prozent stärker bei 20.277,26 Punkten in den Handel, nach 20.271,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20.208,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20.415,18 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 19.514,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der SPI bei 20.033,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.369,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,82 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 11,16 Prozent auf 18,73 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,65 Prozent auf 8,50 CHF), Comet (+ 4,69 Prozent auf 343,60 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,20 Prozent auf 0,15 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen GAM (-7,71 Prozent auf 0,06 CHF), Feintool International (-6,36 Prozent auf 11,05 CHF), ALSO (-5,76 Prozent auf 204,50 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF) und Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5.367.963 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 330,020 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net