Freundlicher Handel: SPI zum Start fester

SPI-Kursverlauf

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch derzeit aufwärts.

Am Freitag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 20.247,64 Punkte nach oben. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,476 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,010 Prozent schwächer bei 20.204,81 Punkten, nach 20.206,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 20.204,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.247,64 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,37 Prozent nach oben. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 18.739,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 18.123,68 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16.617,16 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,99 Prozent. Bei 20.276,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,50 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 0,63 EUR), ams-OSRAM (+ 7,03 Prozent auf 19,80 CHF) und EvoNext (+ 3,45 Prozent auf 2,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Private Equity (-5,25 Prozent auf 61,40 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF), BioVersys (-3,33 Prozent auf 26,10 CHF) und lastminutecom (-3,08 Prozent auf 12,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 707.794 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,615 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net