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Kursentwicklung

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der STOXX 50 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.64 EUR 4.28 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,483.00 EUR 22.40 EUR 1.53 %
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Barclays plc
5.00 EUR 0.02 EUR 0.46 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
52.50 EUR -0.16 EUR -0.30 %
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BP plc (British Petrol)
7.41 EUR 0.09 EUR 1.22 %
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Deutsche Telekom AG
25.51 EUR -0.22 EUR -0.86 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.06 EUR 0.18 EUR 3.06 %
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London Stock Exchange (LSE)
105.45 EUR 3.20 EUR 3.13 %
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Rio Tinto plc
78.03 EUR -0.19 EUR -0.24 %
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SAP SE
206.85 EUR 4.05 EUR 2.00 %
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Siemens AG
266.35 EUR 6.70 EUR 2.58 %
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Siemens Energy AG
132.56 EUR 2.50 EUR 1.92 %
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Unilever PLC
57.87 EUR 0.15 EUR 0.26 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,405.26 EUR 57.31 EUR 1.07 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 5.404,65 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,283 Prozent auf 5.363,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5.347,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.354,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.410,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,241 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 5.365,18 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 5.408,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 4.792,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,03 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,08 Prozent auf 207,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,98 Prozent auf 6,06 EUR), Siemens (+ 2,69 Prozent auf 267,25 EUR), Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 198,54 EUR) und Siemens Energy (+ 2,49 Prozent auf 133,56 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Unilever (-1,26 Prozent auf 48,42 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,12 Prozent auf 86,46 GBP), BAT (-0,93 Prozent auf 43,78 GBP), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR) und Rio Tinto (-0,55 Prozent auf 65,09 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.569.883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 576,585 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,40 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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