Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 09:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent fester bei 5.404,13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 5.404,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5.400,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5.406,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.399,11 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 2,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5.404,24 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 5.471,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.714,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,02 Prozent zu. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 127,98 EUR), RELX (+ 0,94 Prozent auf 30,12 GBP), Richemont (+ 0,64 Prozent auf 174,05 CHF), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 202,55 EUR) und Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 202,00 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rio Tinto (-2,59 Prozent auf 58,96 GBP), Barclays (-0,92 Prozent auf 4,13 GBP), HSBC (-0,74 Prozent auf 13,10 GBP), BP (-0,72 Prozent auf 5,64 GBP) und Unilever (-0,66 Prozent auf 49,23 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 760.548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net