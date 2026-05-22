Freundlicher Handel: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain

STOXX-Handel im Fokus

Der STOXX 50 befand sich heute im Aufwärtstrend.

Am Montag sprang der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 1,08 Prozent auf 5.254,15 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,225 Prozent höher bei 5.209,69 Punkten in den Handel, nach 5.197,99 Punkten am Vortag.

Bei 5.258,59 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.209,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5.056,62 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.02.2026, den Stand von 5.295,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 4.505,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 3,47 Prozent auf 74,56 EUR), Siemens Energy (+ 3,34 Prozent auf 181,28 EUR), Siemens (+ 3,03) Prozent auf 276,75 EUR), Airbus SE (+ 2,79 Prozent auf 174,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 2,14 Prozent auf 5,74 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 29,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,07 Prozent auf 474,00 EUR), Rheinmetall (+ 1,34 Prozent auf 1.243,60 EUR), Allianz (+ 1,40 Prozent auf 391,00 EUR) und Enel (+ 1,41 Prozent auf 9,82 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2.957.826 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 543,054 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net