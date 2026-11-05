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Index-Bewegung

Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags in Grün

Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags in Grün

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.56 EUR -3.04 EUR -3.92 %
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ASML NV
1,300.40 EUR -29.60 EUR -2.23 %
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BP plc (British Petrol)
6.84 EUR 0.07 EUR 0.98 %
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Deutsche Telekom AG
26.13 EUR -0.50 EUR -1.88 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.34 EUR 0.04 EUR 0.56 %
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National Grid plc
15.47 EUR 0.74 EUR 5.02 %
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Rheinmetall AG
831.70 EUR -113.80 EUR -12.04 %
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Rio Tinto plc
75.96 EUR 0.27 EUR 0.36 %
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Rolls-Royce Plc
15.48 EUR 0.25 EUR 1.63 %
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SAP SE
219.05 EUR 5.50 EUR 2.58 %
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Siemens AG
272.95 EUR -3.95 EUR -1.43 %
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Siemens Energy AG
121.22 EUR -0.76 EUR -0.62 %
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Unilever PLC
59.47 EUR -0.31 EUR -0.52 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,463.98 EUR 8.78 EUR 0.16 %
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Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,31 Prozent höher bei 5.472,16 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,224 Prozent höher bei 5.467,43 Punkten, nach 5.455,20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.453,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.481,85 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.320,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.500,17 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Wert von 4.771,97 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,39 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 122,82 EUR), National Grid (+ 2,65 Prozent auf 12,99 GBP), Rio Tinto (+ 2,39 Prozent auf 63,49 GBP), SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 219,35 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,87 Prozent auf 12,86 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-16,04 Prozent auf 842,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,43 Prozent auf 26,11 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,57 Prozent auf 70,06 CHF), BP (-0,37 Prozent auf 5,70 GBP) und Unilever (-0,34 Prozent auf 49,54 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7.529.377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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