Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen
Mit dem STOXX 50 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.
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Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,56 Prozent stärker bei 5.277,51 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,319 Prozent fester bei 5.212,82 Punkten, nach 5.196,22 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5.212,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.286,86 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,50 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der STOXX 50 5.354,07 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 5.494,85 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4.798,02 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 117,58 EUR), Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 765,10 EUR), Rolls-Royce (+ 3,44 Prozent auf 12,94 GBP), Barclays (+ 3,06 Prozent auf 4,03 GBP) und Rio Tinto (+ 2,79 Prozent auf 56,81 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Novartis (+ 0,09 Prozent auf 128,22 CHF), Unilever (+ 0,16 Prozent auf 50,75 GBP), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 87,38 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 587,20 EUR) und BAT (+ 0,44 Prozent auf 45,76 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4.174.690 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion Finanzen.net
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