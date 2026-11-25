Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochmorgen.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent fester bei 5.276,25 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.261,70 Zählern und damit 0,058 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.258,65 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.283,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.261,70 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 5.320,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.496,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4.742,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,44 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Unilever (+ 1,63 Prozent auf 50,37 GBP), BAT (+ 1,20 Prozent auf 45,06 GBP), AstraZeneca (+ 1,19 Prozent auf 140,98 GBP) und Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 87,29 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rolls-Royce (-1,63 Prozent auf 12,81 GBP), Siemens Energy (-1,07 Prozent auf 116,62 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 65,08 CHF), SAP SE (-0,53 Prozent auf 189,08 EUR) und UniCredit (-0,45 Prozent auf 75,71 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 1.332.926 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net