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TecDAX-Marktbericht

Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

21.04.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus | finanzen.net

Der TecDAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
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TeamViewer
4,96 EUR 0,02 EUR 0,49%
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Indizes
TecDAX
3.742,1 PKT 30,7 PKT 0,83%
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Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent stärker bei 3.741,50 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 532,415 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,544 Prozent auf 3.731,55 Punkte an der Kurstafel, nach 3.711,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3.724,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.743,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 3.420,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.641,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 3.412,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3.858,70 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,28 Prozent auf 45,27 EUR), Sartorius vz (+ 3,01 Prozent auf 246,30 EUR), SMA Solar (+ 2,87 Prozent auf 48,80 EUR), EVOTEC SE (+ 2,67 Prozent auf 5,59 EUR) und Siltronic (+ 1,97 Prozent auf 70,00 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 29,20 EUR), HENSOLDT (-1,14 Prozent auf 81,42 EUR), Eckert Ziegler (-0,71 Prozent auf 15,34 EUR), Elmos Semiconductor (-0,70 Prozent auf 170,80 EUR) und Drägerwerk (-0,41 Prozent auf 96,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.172.660 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 182,419 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,93 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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