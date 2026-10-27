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Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen zu

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen zu

Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.14 EUR 0.22 EUR 0.88 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
102.00 EUR 0.20 EUR 0.20 %
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Elmos Semiconductor
123.80 EUR -0.80 EUR -0.64 %
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EVOTEC SE
2.88 EUR 0.08 EUR 2.93 %
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freenet AG
22.56 EUR -0.16 EUR -0.70 %
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Infineon AG
52.36 EUR 1.66 EUR 3.27 %
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OHB SE
236.00 EUR 9.50 EUR 4.19 %
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SAP SE
213.85 EUR 1.05 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
41.99 EUR 0.19 EUR 0.45 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.52 EUR -2.93 EUR -5.59 %
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TeamViewer
7.68 EUR 0.05 EUR 0.66 %
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United Internet AG
23.64 EUR -0.10 EUR -0.42 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.96 EUR 2.76 EUR 9.79 %
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Indizes
TecDAX
4,092.87 EUR 36.40 EUR 0.9 %
News | Analysen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 4.082,68 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 575,218 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,193 Prozent auf 4.064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4.056,47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.043,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4.083,83 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.975,48 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 3.808,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.730,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,67 Prozent auf 30,54 EUR), OHB SE (+ 3,78 Prozent auf 233,50 EUR), Infineon (+ 3,57 Prozent auf 51,99 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,58 Prozent auf 127,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,07 Prozent auf 2,86 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,48 Prozent auf 49,48 EUR), United Internet (-1,09 Prozent auf 23,56 EUR), Drägerwerk (-0,78 Prozent auf 101,60 EUR), freenet (-0,71 Prozent auf 22,48 EUR) und Siemens Healthineers (-0,69 Prozent auf 42,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3.041.666 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 239,629 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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