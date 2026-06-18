Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

TecDAX-Kursentwicklung

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX zum Handelsschluss.

Am Freitag ging der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 3.954,59 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,928 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,185 Prozent stärker bei 3.954,74 Punkten, nach 3.947,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.993,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.942,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2,00 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der TecDAX mit 3.901,04 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Stand von 3.471,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der TecDAX bei 3.733,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,76 Prozent auf 111,70 EUR), JENOPTIK (+ 6,68 Prozent auf 46,96 EUR), SMA Solar (+ 5,97 Prozent auf 58,60 EUR), Nordex (+ 5,16 Prozent auf 47,72 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,13 Prozent auf 181,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen 1&1 (-4,34 Prozent auf 20,95 EUR), Nemetschek SE (-2,47 Prozent auf 53,30 EUR), TeamViewer (-2,22 Prozent auf 5,08 EUR), United Internet (-2,15 Prozent auf 23,64 EUR) und CANCOM SE (-2,07 Prozent auf 23,65 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 19.314.721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 164,835 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net