XETRA-Handel im Fokus

So bewegt sich der TecDAX am Donnerstag.

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,82 Prozent auf 3.830,28 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 543,232 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,665 Prozent höher bei 3.786,88 Punkten, nach 3.761,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3.786,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.841,94 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,584 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der TecDAX bei 4.056,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4.019,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.528,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,68 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 5,79 Prozent auf 98,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,53 Prozent auf 33,20 EUR), SMA Solar (+ 5,07 Prozent auf 44,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,36 Prozent auf 42,60 EUR) und Infineon (+ 4,30 Prozent auf 42,66 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 2,48 EUR), Drägerwerk (-1,80 Prozent auf 120,00 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,08 EUR), IONOS (+ 0,71 Prozent auf 33,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,76 Prozent auf 32,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1.470.792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,599 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net