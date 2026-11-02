Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen

TecDAX im Blick

02.11.26 15:57 Uhr

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:41 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 4.106,60 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 580,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,299 Prozent auf 4.078,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4.091,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.114,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.077,13 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der TecDAX bei 4.081,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.827,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der TecDAX bei 3.629,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,31 Prozent zu. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 5,41 Prozent auf 34,09 EUR), Infineon (+ 2,79 Prozent auf 51,97 EUR), Siltronic (+ 2,75 Prozent auf 59,85 EUR), Bechtle (+ 2,15 Prozent auf 34,22 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,37 Prozent auf 51,65 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil TeamViewer (-2,33 Prozent auf 7,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,22 Prozent auf 27,26 EUR), Deutsche Telekom (-1,99 Prozent auf 25,57 EUR), OHB SE (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR) und ATOSS Software (-1,17 Prozent auf 93,20 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.806.990 Aktien gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net