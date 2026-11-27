Kursentwicklung

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwind.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 3.865,32 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 537,278 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,258 Prozent stärker bei 3.845,41 Punkten in den Handel, nach 3.835,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3.845,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.893,75 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 1,50 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Wert von 4.092,64 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 4.104,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.563,36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,65 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 6,56 Prozent auf 105,60 EUR), SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 46,76 EUR), HENSOLDT (+ 4,46 Prozent auf 82,92 EUR), Siltronic (+ 4,11 Prozent auf 49,64 EUR) und OHB SE (+ 3,12 Prozent auf 198,20 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Ottobock (-4,36 Prozent auf 38,35 EUR), Drägerwerk (-2,21 Prozent auf 115,20 EUR), ATOSS Software (-1,31 Prozent auf 82,80 EUR), EVOTEC SE (-0,55 Prozent auf 2,52 EUR) und Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 285,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.992.855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net