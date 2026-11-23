TecDAX im Fokus

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montagmorgen an seine positive Performance an.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 3.817,75 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 535,125 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,077 Prozent schwächer bei 3.808,03 Punkten, nach 3.810,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3.807,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.827,55 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 4.024,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4.090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 3.409,22 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,34 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 5,35 Prozent auf 181,20 EUR), JENOPTIK (+ 4,21 Prozent auf 33,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,78 Prozent auf 45,52 EUR), Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 52,80 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,76 Prozent auf 104,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-7,21 Prozent auf 50,20 EUR), IONOS (-1,65 Prozent auf 33,28 EUR), United Internet (-1,32 Prozent auf 23,84 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 181,48 EUR) und ATOSS Software (-0,62 Prozent auf 80,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 274.126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net