Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

TecDAX-Kursentwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent fester bei 3.560,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 499,552 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,114 Prozent auf 3.552,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3.548,27 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.563,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3.549,11 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 3.574,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.771,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.444,65 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,77 Prozent ein. Bei 3.858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 10,14 Prozent auf 38,76 EUR), Nemetschek SE (+ 1,39 Prozent auf 58,40 EUR), Nagarro SE (+ 1,38 Prozent auf 45,50 EUR), TeamViewer (+ 1,37 Prozent auf 4,45 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,34 Prozent auf 60,70 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil IONOS (-2,07 Prozent auf 23,64 EUR), HENSOLDT (-1,38 Prozent auf 77,38 EUR), Nordex (-1,06 Prozent auf 44,60 EUR), Bechtle (-0,46 Prozent auf 30,42 EUR) und QIAGEN (-0,35 Prozent auf 35,79 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 404.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 166,377 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Mit 7,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net