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TecDAX-Performance im Blick

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start im Plus

Beim TecDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.73 EUR -0.12 EUR -0.46 %
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EVOTEC SE
3.19 EUR 0.08 EUR 2.51 %
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freenet AG
23.32 EUR 0.12 EUR 0.52 %
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HENSOLDT
78.96 EUR 1.36 EUR 1.75 %
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Infineon AG
46.64 EUR 0.73 EUR 1.59 %
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JENOPTIK AG
35.94 EUR 0.28 EUR 0.79 %
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Nemetschek SE
65.80 EUR 1.40 EUR 2.17 %
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PVA TePla AG
27.20 EUR 0.74 EUR 2.80 %
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SAP SE
214.30 EUR 5.15 EUR 2.46 %
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Siemens Healthineers AG
44.35 EUR -0.17 EUR -0.38 %
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TeamViewer
5.04 EUR -0.01 EUR -0.20 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.94 EUR -0.66 EUR -2.48 %
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Indizes
TecDAX
4,031.06 EUR 25.99 EUR 0.65 %
News | Analysen

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 4.016,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 4.010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.022,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4.004,99 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 3.978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.068,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.465,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,82 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 66,45 EUR), EVOTEC SE (+ 1,83 Prozent auf 3,22 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 214,50 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR) und HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 78,24 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen PVA TePla (-1,54 Prozent auf 26,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,23 Prozent auf 25,80 EUR), JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 35,44 EUR), Siemens Healthineers (-0,87 Prozent auf 44,27 EUR) und Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 427.940 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,25 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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